КСИР прокомментировал версию СМИ Запада о причастности сотрудников спецслужб Ирана к ликвидации Хании

В ходе закрытого совещания в иранском парламенте заместитель по разведке командира подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прокомментировал версию СМИ Запада о причастности сотрудников спецслужб Ирана к ликвидации в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.