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Планета Пульс

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Мошенники обманывают детей в «Роблоксе», выманивая настоящие деньги

К примеру, мошенники, притворяясь блогерами, предлагают детям получить игровую валюту, совершив определенные действия, — обычно это операции в банковских приложениях родителей или просьбы сфотографировать родительские банковские карты.

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