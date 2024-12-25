Мошенники обманывают детей в «Роблоксе», выманивая настоящие деньги

К примеру, мошенники, притворяясь блогерами, предлагают детям получить игровую валюту, совершив определенные действия, — обычно это операции в банковских приложениях родителей или просьбы сфотографировать родительские банковские карты.
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