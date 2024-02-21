«Нам сказали отступать, а сзади россияне». Киев расследует данные о расстреле украинских пленных под Авдеевкой

Автор фото, CULTURAL FORCES О статье Автор, Абдужалил Абдурасулов Должность, Корреспондент Би-би-си, Киев Украинские власти расследуют случай возможного расстрела украинских военнопленных российскими войсками в Авдеевке, которая на прошлой неделе перешла под контроль армии РФ.
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