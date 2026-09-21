Сила в правде
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Сила в правде

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Главное на утро 21 сентября: Удар по Капотне и Ореховому бульвару. Зачем Зеленскому рекордный налёт именно сейчас

Главное на утро 21 сентября: Удар по Капотне и Ореховому бульвару. Зачем Зеленскому рекордный налёт именно сейчас

Сто пятьдесят два дрона сбиты на подлёте к Москве, в области горят крыша высотки и склад. Волны шли до утра после нескольких тихих дней.

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