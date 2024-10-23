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Боец РФ описал тактику залистовывания позиций ВСУ с дронов перед штурмом

Боец РФ описал тактику залистовывания позиций ВСУ с дронов перед штурмом

Командир одного из российских подразделений беспилотников с позыным Вэл прокомментировал в беседе с ТАСС, что перед началом штурма позиций украинских войск, бойцы группы «Восток» сбрасывают специальные листовки.

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