Боец РФ описал тактику залистовывания позиций ВСУ с дронов перед штурмом

Командир одного из российских подразделений беспилотников с позыным Вэл прокомментировал в беседе с ТАСС, что перед началом штурма позиций украинских войск, бойцы группы «Восток» сбрасывают специальные листовки.
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