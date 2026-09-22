В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 33 200 человек

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33 200 случаев ОРВИ, что на 16,4% больше, чем неделей ранее, однако на 23,4% ниже средних многолетних значений.
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