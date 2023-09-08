Запашный рассказал о безумной просьбе Линдеманна на съемках клипа в Москве

Эдгард Запашный рассказал о съемках клипа Тилля Линдеманна с тиграми в Москве. Изначально музыкант хотел, чтобы хищник напал на него в кадре, но дрессировщик отговорил от опасной затеи.
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