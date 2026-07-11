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RAF в Тбилиси: Двалишвили – Сехудо, Садулаев – Снайдер, Царукян – Хамитов и другие схватки

11 июля в Тбилиси (Грузия) состоится турнир RAF Georgia, который возглавит схватка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях  Генри Сехудо  и бывшим обладателем титула в легчайшем дивизионе Мерабом Двалишвили .

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