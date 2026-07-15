Сайт города Кар...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Караганды

38 подписчиков

В Карагандинской области владельцам скота бесплатно раздали светоотражающие ленты

В Карагандинской области владельцам скота бесплатно раздали светоотражающие ленты

В Карагандинской области владельцам сельскохозяйственных животных бесплатно раздали 225 светоотражающих лент, которые помогут сделать скот заметнее на дорогах в темное время суток и снизить риск дорожно-транспортных происшествий, передает inKaragandy.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии