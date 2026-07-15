В Карагандинской области владельцам скота бесплатно раздали светоотражающие ленты

В Карагандинской области владельцам сельскохозяйственных животных бесплатно раздали 225 светоотражающих лент, которые помогут сделать скот заметнее на дорогах в темное время суток и снизить риск дорожно-транспортных происшествий, передает inKaragandy.
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