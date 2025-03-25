❕ Зал крымской славы пополнит имя военного корреспондента Александра Федорчака, погибшего при исполнении профессионального долга Федорчак мечтал стать спортивным журналистом.
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❕ Зал крымской славы пополнит имя военного корреспондента Александра Федорчака, погибшего при исполнении профессионального долга Федорчак мечтал стать спортивным журналистом.