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В России ответили на планы Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

В России ответили на планы Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

Сенатор Джабаров осудил план Киева провести серьезную военную операцию в Крыму Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на озвученный главой Главного управления разведки (ГУР) республики Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) план провести серьезную военную операцию в Крыму.

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