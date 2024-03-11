В России ответили на планы Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

Сенатор Джабаров осудил план Киева провести серьезную военную операцию в Крыму Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на озвученный главой Главного управления разведки (ГУР) республики Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) план провести серьезную военную операцию в Крыму.