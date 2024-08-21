В зоне СВО геройски погиб старейший боец ВС РФ с позывным «Федорович»

В зоне специальной военной операции в борьбе за свободу и независимость нашей Родины смертью храбрых погиб 66-летний Геннадий Воронов, один из старейших военнослужащих российской армии, сообщил военкор Юрий Котенок.
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