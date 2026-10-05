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«Почта России»: письма вошли в топ популярных сервисов среди педагогов ЯНАО

«Почта России»: письма вошли в топ популярных сервисов среди педагогов ЯНАО

В России 5 октября традиционно отмечают День учителя. К празднику в региональном управлении Федеральной почтовой службы подсчитали, какими сервисами «Почты России» чаще всего пользуются педагоги на Ямале.

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