«Почта России»: письма вошли в топ популярных сервисов среди педагогов ЯНАО

В России 5 октября традиционно отмечают День учителя. К празднику в региональном управлении Федеральной почтовой службы подсчитали, какими сервисами «Почты России» чаще всего пользуются педагоги на Ямале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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