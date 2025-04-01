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Беременные студентки Кемерово получат 100 тыс. рублей при 22 неделях беременности

Беременные студентки Кемерово получат 100 тыс. рублей при 22 неделях беременности

Беременные школьницы и студентки Кемеровской области смогут получить пособие в 100 тыс. рублей при сроке беременности от 22 недель.

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