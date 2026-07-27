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Очередная пауза в войне США и Израиля с Ираном

Очередная пауза в войне США и Израиля с Ираном

«Атаки [США] прекратились двое суток назад. Поскольку наша стратегия носит ответный характер, контрнаступательные операции Ирана также прекратились», — заявил официальный представитель иранских ВС Мохаммад Акраминия Источник изображения: iran.

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