Голосовой помощник приложения «Подмосковные стройки» принял 2,5 тысячи обращений за 8 месяцев

«Алиса» из «Подмосковных строек» приняла почти 2500 запросов от жителей за восемь месяцев работы. В ближайшее время голосовой помощник доработают и «научат» четче распознавать номера корпусов, секций и чисел.
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