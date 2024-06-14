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Какая страна выделена на карте? 83% людей ошибаются, проходя этот тест

Какая страна выделена на карте? 83% людей ошибаются, проходя этот тест

Как у вас обстоят дела с географией? фото: Midjorney/PatentsГлядя на глобус, не понимаете, где север, а где юг? А политическая карта мира заставляет глаз нервно дергаться? Что ж, предлагаем выяснить, так ли мало вы знаете географию, как вам кажется! Ниже вы найдете карту, на которой изображены Северная и Южная Америка.

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