Тимошенко начала концентрацию вокруг себя правых сил Украины

Политик выступила против легализации наркотических веществ и пропаганды сексуальных извращений.Юлия Тимошенко заблокировала силами парламентской фракции "Батькивщины" подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса на Украине.
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