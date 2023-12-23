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Тимошенко начала концентрацию вокруг себя правых сил Украины

Тимошенко начала концентрацию вокруг себя правых сил Украины

Политик выступила против легализации наркотических веществ и пропаганды сексуальных извращений.Юлия Тимошенко заблокировала силами парламентской фракции "Батькивщины" подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса на Украине.

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СК
Сергей Кочегаров
Хвост по ветру старается распушить.
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