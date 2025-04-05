Скидка в 7000 долларов на Toyota Land Cruiser Prado 250 сделала свое дело: продажи внедорожника в Китае взлетели на 77%

С момента дебюта в Китае новейший внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 находил примерно по 1000 покупателей ежемесячно, однако в марте статистика продаж резко пошла вверх: за прошлый месяц китайцы купили 1884 единицы Prado 250 — на 77% больше, чем в феврале.
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