Лицензия Moldovagaz может быть отозвана

Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) принял важное решение о внесении изменений в Постановление № 513/2024, которое регламентирует сертификацию оператора системы передачи SRL Vestmoldtransgaz.
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