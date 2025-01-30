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Петербургский дневник

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В метро Петербурга до конца года появится оплата проезда биометрией

В метро Петербурга до конца года появится оплата проезда биометрией

Аналогичная модернизация ждет подземку Новосибирска Сервис оплаты проезда при помощи биометрии появится до конца 2025 года в метро Петербурга и Новосибирска, а пассажирам будет предложена скидка за проезд.

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