В метро Петербурга до конца года появится оплата проезда биометрией

Аналогичная модернизация ждет подземку Новосибирска Сервис оплаты проезда при помощи биометрии появится до конца 2025 года в метро Петербурга и Новосибирска, а пассажирам будет предложена скидка за проезд.
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