Как повышение комиссии для продавцов электроники и бытовой техники на Wildberries скажется на ценах?

И что будет с продажами? Стоит ли селлерам паниковать? Кто и почему вообще покупает на Wildberries электронику и бытовую технику?Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники, пишет РБК со ссылкой на неназванного представителя маркетплейса.