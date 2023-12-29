Как повышение комиссии для продавцов электроники и бытовой техники на Wildberries скажется на ценах?

И что будет с продажами? Стоит ли селлерам паниковать? Кто и почему вообще покупает на Wildberries электронику и бытовую технику?Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники, пишет РБК со ссылкой на неназванного представителя маркетплейса.
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