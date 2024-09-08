Марий Эл лидирует в Приволжье по явке на ДЭГ

ЙОШКАР-ОЛА, 8 сентября, ФедералПресс. Среди регионов Приволжья, где на осенних выборах применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ), активнее всего этой формой пока пользуются избиратели из Марий Эл.
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