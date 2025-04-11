Традиционно симпатизирующее Украине французское издание Le Monde публикует интервью с Артемом Чапаем, в прошлом украинским левым активистом, ныне представленным в качестве писателя, автора книги «Обычные люди не носят пулемёты», вот уже три года воюющего на фронте в составе ВСУ.
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