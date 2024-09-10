Должники по ипотеке смогут сами продать залоговые квартиры

Раньше в случае проблем с выплатой кредита банки сами продавали заложенное имущество на торгах. Теперь заемщики, которые не в состоянии продолжать выплачивать кредит, смогут продать ипотечное жилье самостоятельно, чтобы расплатиться с банком.