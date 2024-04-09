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Пугачёва больше не таится: Сменила "скорбь в душе" за "Крокус" на поддержку небратьев

Пугачёва больше не таится: Сменила "скорбь в душе" за "Крокус" на поддержку небратьев

Галкин* и Пугачева поддержали девочку, собирающую помощь ВСУ. Иноагент Максим Галкин* перешел на мову, а Алла Пугачева поддержала девочку, которая назвала её сторонницей "страны 404".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Хорошо сказал!!   Главное - правильно!!
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3 час.
Маргарита Аюкаева
Эта бабка достойна своего &quot;несовершеннолетнего муженька&quot;.
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2 час.
Игорь Морозов
а может пора напказать авторов писак которые суют нам свои любимцев помойных в виде пугачёвой и прочих певчиков и иже сними конченных подражателей сша-шек , Это дура уже конкретно свихнулась умишком, хотя по факту я уверен что этого умишка у неё и не было , так опилки и довольно грязного вида. Пусть писаки любящие этих артистиков заткнуться со своими статейками. И народу страны станет легче дышать
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2 час.

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