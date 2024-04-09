Пугачёва больше не таится: Сменила "скорбь в душе" за "Крокус" на поддержку небратьев

Игорь Морозов

а может пора напказать авторов писак которые суют нам свои любимцев помойных в виде пугачёвой и прочих певчиков и иже сними конченных подражателей сша-шек , Это дура уже конкретно свихнулась умишком, хотя по факту я уверен что этого умишка у неё и не было , так опилки и довольно грязного вида. Пусть писаки любящие этих артистиков заткнуться со своими статейками. И народу страны станет легче дышать