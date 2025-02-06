Федор Бондарчук без обручального кольца: слухи о разводе с Паулиной Андреевой набирают силу

Режиссер Бондарчук вышел в свет без обручального кольца СМИ активно следят за личной жизнью пары Федор Бондарчук посетил презентацию нового сезона Wink, и внимание общественности привлекло отсутствие обручального кольца на его безымянном пальце.
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