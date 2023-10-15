Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пацифисты на связи

Пацифисты на связи

Пацифисты-то наши видали, как прогибаются под изменчивый мир? Прямо криком кричат, так переживают за вторую родину! Первым, как водится, отметилась Собчак, потом Галкин, потом Гозман - известный ярко выраженный гуманист, а теперь вот и Слепаков.

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