Пацифисты на связи

Пацифисты-то наши видали, как прогибаются под изменчивый мир? Прямо криком кричат, так переживают за вторую родину! Первым, как водится, отметилась Собчак, потом Галкин, потом Гозман - известный ярко выраженный гуманист, а теперь вот и Слепаков.