Сотрудника таможни осудили на 8 лет за коррупцию

В Москве суд дал восемь лет экс-таможеннику за получение взятки в 2 млн руб. Преображенский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни России Сергея Алексеева, признав его виновным в получении взятки на сумму два миллиона рублей.