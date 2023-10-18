Сотрудника таможни осудили на 8 лет за коррупцию

В Москве суд дал восемь лет экс-таможеннику за получение взятки в 2 млн руб. Преображенский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни России Сергея Алексеева, признав его виновным в получении взятки на сумму два миллиона рублей.
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