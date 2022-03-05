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Народный календарь. Что запрещено делать в Прощеное воскресенье, 6 марта

Народный календарь. Что запрещено делать в Прощеное воскресенье, 6 марта

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом.  И чтобы начать Великий пост в состоянии мира, в Прощеное воскресенье все просят друг у друга прощения за случайные или умышленные обиды, за сказанные слова и сделанные поступки.

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