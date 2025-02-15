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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3 Буквально на днях Remedy...

Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3 Буквально на днях Remedy...

Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3Буквально на днях Remedy Entertainment опубликовала свой последний квартальный отчет о доходах, в котором компания упомянула, что Alan Wake 2 уже продано два миллиона копий и начала накапливать роялти.

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