Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3 Буквально на днях Remedy...

Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3Буквально на днях Remedy Entertainment опубликовала свой последний квартальный отчет о доходах, в котором компания упомянула, что Alan Wake 2 уже продано два миллиона копий и начала накапливать роялти.