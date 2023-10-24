Петербуржцы просят освободить берега Охты от нелегальных гаражей и обустроить зону отдыха

Жители Петербурга активно борются с незаконной застройкой. О ларьках, вырастающих на газонах, как грибы после дождя, сообщают в Комитет имущественных отношений (КИО), их сносом занимается Комитет по контролю за имуществом (ККИ).
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