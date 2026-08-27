В Петербурге началась печать избирательных бюллетеней с защитой от подделок

В Санкт-Петербурге началась печать избирательных бюллетеней для предстоящих выборов. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем канале в мессенджере МАКС.
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