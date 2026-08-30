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Лесной пожар под Цимлянском локализовали на площади 221 га

Лесной пожар под Цимлянском локализовали на площади 221 га

Лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 221 га. Об этом сообщило региональное Минприроды.

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