Британский журнал нашел положительный эффект от ракетных ударов по украинской энергетике

Парадоксальный вывод делает британский журнал The Economist. По мнению его колумнистов, уничтожение в ходе российских ракетных атак построенных в советское время угольных ТЭЦ, являвшихся до войны важным элементом энергетического сектора Украины, имеет и положительный эффект для украинской энергетики.