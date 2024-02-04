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Какой мировой рекорд побил русский космонавт Олег Кононенко

Какой мировой рекорд побил русский космонавт Олег Кононенко

Сейчас командир русского отряда космонавтов Олег Кононенко находится на МКС. Это его пятый полёт, а в воскресенье, 4 февраля, он установил новый рекорд, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки.

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