Rzeczpospolita: в Польше рекордно сократилось население за последние годы

Польша столкнулась с рекордным сокращением населения за последние годы, пишет газета Rzeczpospolita. По данным издания, за последние 10 лет население Польши сократилось не менее чем на 800 тысяч человек, за последние пять лет - еще на 700 тысяч.
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