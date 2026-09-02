В Смоленске обнаружили древний туннель

При обследовании участка в районе Большой Советской обнаружена предполагаемая точка входа в тоннель на глубине около 10 метров, а также ряд коммуникаций, в которые выходила вода, об этом сообщает администрация Смоленска со ссылкой на историка Александра Иванова.