Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске обнаружили древний туннель

В Смоленске обнаружили древний туннель

При обследовании участка в районе Большой Советской обнаружена предполагаемая точка входа в тоннель на глубине около 10 метров, а также ряд коммуникаций, в которые выходила вода, об этом сообщает администрация Смоленска со ссылкой на историка Александра Иванова.

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