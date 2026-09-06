Ямальские пляжники стали двукратными победителями Спартакиады

Спортсмены из ЯНАО выиграли золото Спартакиады народов России по пляжному волейболу. Олег Стояновский и Илья Лешуков одержали уверенную победу над парой из Ленинградской области со счетом 2:0, сообщили в пресс-службе «Факела Ямала».