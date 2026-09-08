Красивая картинка и пустой кошелек: 16 бизнесов, которые разоряют новичков

В сети набирает обороты обсуждение, которое задело за живое многих предпринимателей и мечтателей. Пользовательница задала провокационный вопрос о том, какие виды деятельности преподносятся как идеальная работа, а на деле не приносят ожидаемых доходов.
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