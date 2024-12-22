"Будет моросить ледяной дождь": синоптик Ильин рассказал, какая погода ждет туляков с 23 по 27 декабря

В Тульской области на предстоящей рабочей неделе ожидается однообразная и скучная погода, преимущественно пасмурная, временами со слабыми осадками в смешанной фазе, в отдельные периоды моросящего характера с ледяным дождём.
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