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"Будет моросить ледяной дождь": синоптик Ильин рассказал, какая погода ждет туляков с 23 по 27 декабря

"Будет моросить ледяной дождь": синоптик Ильин рассказал, какая погода ждет туляков с 23 по 27 декабря

В Тульской области на предстоящей рабочей неделе ожидается однообразная и скучная погода, преимущественно пасмурная, временами со слабыми осадками в смешанной фазе, в отдельные периоды моросящего характера с ледяным дождём.

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