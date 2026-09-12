Сегодня, 12 сентября, в рамках третьего тура на турнире WINLINE Кубок Медиалиги — 2026 состоится матч Lit Energy — 2DROTS.
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