Московский суд запретил публикации о вакансиях «только для славян»

OI Oleg Ivanov "Только для россиян, уверенно владеющих русским языком"- тоже есть дискриминация?😜Национальность не указывается.

Алексей Тан В данном случаи... провокаторы, подчеркнули..про славян. а "представители власти", их поддержали .... то есть, коренной народ России, приравняли к инородцам и приблудным.