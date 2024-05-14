Вакансии с пометкой «только для славян» признали запрещенными к распространению из-за дискриминации по национальному признаку.
Московский суд запретил публикации о вакансиях «только для славян»
Комментарии
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OI
Oleg Ivanov
"Только для россиян, уверенно владеющих русским языком"- тоже есть дискриминация?😜Национальность не указывается.
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22 мин.
Алексей Тан
В данном случаи... провокаторы, подчеркнули..про славян. а "представители власти", их поддержали .... то есть, коренной народ России, приравняли к инородцам и приблудным.
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12 мин.
Людмила Свириденко
А в московском суде у нас славяне работают? Хорошо бы узнать, просто для интереса)))
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2 мин.
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