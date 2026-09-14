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Российские вузы получили более 100 тысяч заявок от иностранцев

Российские вузы получили более 100 тысяч заявок от иностранцев

Иностранные граждане подали в российские вузы более 100 тысяч заявлений. Большинство абитуриентов приезжают из Китая, Индии, стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

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