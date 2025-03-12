Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Правильно! Кто такой Дерипаска? Заржавшийся олигарх, он давно служит заокеанскому капиталу, американский холуй!Дерипаска назвал ...
  • Валентина
    Никаких перемирий! Украина должна безоговорочно  капитулировать на наших условиях: отвести свои войска в Западную Укр...Политолог назвал ...
  • Сергей Oблезов
    Еще один стратег загавкал! Нет и не может быть никаких условий для прекращения огня! Если хотим жить спокойно, надо и...Дерипаска назвал ...

США отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий

США отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий

США отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий, которое планировалось с 12 марта. Об этом сообщил советник американского президента по торговле Питер Наварро, его слова приводит телеканал CNBC News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх