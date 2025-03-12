США отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий, которое планировалось с 12 марта. Об этом сообщил советник американского президента по торговле Питер Наварро, его слова приводит телеканал CNBC News.
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