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Политолог Камкин заявил, что эмбарго на российский газ может привести к остановке целого ряда отраслей в ФРГ

Политолог Камкин заявил, что эмбарго на российский газ может привести к остановке целого ряда отраслей в ФРГ

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин оценил предположение, что введение эмбарго на российский газ приведет к краху немецкой промышленности.

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