В Меленковском округе проверили готовность к отопительному сезону

В Меленковском округе заменили трубы на участке горячего водоснабжения между домами №36 и №38 на улице Кирова, а также отремонтировали теплосеть и линию ГВС от бойлерной до школы искусств.
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