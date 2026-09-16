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Владимирские новости

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В Меленковском округе проверили готовность к отопительному сезону

В Меленковском округе проверили готовность к отопительному сезону

В Меленковском округе заменили трубы на участке горячего водоснабжения между домами №36 и №38 на улице Кирова, а также отремонтировали теплосеть и линию ГВС от бойлерной до школы искусств.

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