«Реал» подтвердил, что Вальверде повредил голеностоп в стыке с Ли Кан Ином в матче с «Атлетико»: «Диагностирована серьезная травма»

«Реал» подтвердил, что Федерико Вальверде получил травму в матче с « Атлетико » (1:2). Ранее стало известно , что уругвайский полузащитник травмировал голеностоп в стыке с Ли Кан Ином в конце 1-го тайма матча 7-го тура Ла Лиги .