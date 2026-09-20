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«Реал» подтвердил, что Вальверде повредил голеностоп в стыке с Ли Кан Ином в матче с «Атлетико»: «Диагностирована серьезная травма»

«Реал» подтвердил, что Федерико Вальверде получил травму в матче с « Атлетико » (1:2). Ранее стало известно , что уругвайский полузащитник травмировал голеностоп в стыке с Ли Кан Ином в конце 1-го тайма матча 7-го тура Ла Лиги .

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