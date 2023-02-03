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Хавбек «Динамо» Нгамале: «Я бы отменил ВАР – это сильно портит футбол. Каждый сантиметр высчитывают»

Муми Нгамале рассказал о своем отношении к видеоповторам в футболе. — На ЧМ-2022 мы увидели несколько нововведений: полуавтоматическое определение офсайда, много дополнительного времени.

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