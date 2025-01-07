Чем проверка на трезвость на дороге отличается от проверки в больнице

Сразу нужно обозначить, что если проверка на месте показала нехороший для вас результат, то вы вправе потребовать провести освидетельствование в медучреждении, не доверять результатам которого нет никаких оснований.
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